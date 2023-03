Märtsihulluses selgusid viimased neli meeskonda

Kui laupäeval kindlustasid pääsme Final Four'i Connecticut ja Florida Atlantic University (FAU), siis pühapäeval olid võidukad San Diego State Aztecs ja Miami Hurricanes.

Aztecs alistas tasavägises mängus Creighton Bluejaysi meeskonna 57:56. Selle aasta Märtsihulluse turniiri parimat kaitset mängiv meeskond suutis võimeka Creightoni meeskonna 40% visketabavuse peal hoida. Kumbki meeskond ei tabanud hästi kaugvisetel, Creighton viskas kolmepunktiviskeid 11,8% (2/17) täpsusega, San Diego State omakorda 23,1% (3/13). Creighton sooritas kümme pallikaotust Aztecsi seitsme vastu.

San Diego State kohtub poolfinaalis FAU-ga, kes sai laupäeval 79:76 jagu Kansas State'i ülikoolist.

Miami ülikool alistas öösel vastu esmaspäeva Texase 88:81. Miami on mänginud väga tugeva hooaja ning jõudsid esimest korda ülikooli ajaloo jooksul Märtsihullusel viimase nelja sekka. "Esimese asjana tahan korvivõrgud maha lõigata," rõõmustas meeskonna peatreener Jim Larranaga pärast mängu.

Eelmisel aastal langes Miami valusalt turniirist välja, kui kaotasid viimase kaheksa hulgas Kansasele 50:76. Sel aastal Hurricanes aga sarnast tulemust ei lubanud, toetudes eesotsas Jordan Millerile, kes tabas mängu jooksul kõik visked (väljakult 7/7, vabavisked 13/13).

"See kaotus (eelmine aasta Kansasele - toim) mõjutas mind pikka aega," ütles Miller pärast mängu. "See ei lähe kunagi ära ja fakt, et meil oli võimalus nüüd tagasi tulla ja see lunastada, see motiveeris mind."

Miami kohtub poolfinaalis Connecticutiga, kes alistas laupäeval Gonzaga 82:54.

Märtsihullus jätkub Eesti aja järgi öösel vastu 2. aprilli kell 01.00.