Klubis relva viibutanud Morant jätab vahele veel kolm mängu

Memphis kaotas märtsi alguses võõrsil Denver Nuggetsile 97:113, Morant alustas ühes Denveri ööklubis laupäeva varahommikul kell 5.19 Instagram Live'i, kus räppis ilma särgita ning hoidis käes tulirelva.

Praeguseks on Morant pidanud vahele jätma viis Memphise mängu ning kolmapäeval teatas NBA, et on 23-aastasele mängujuhile tagasiulatuvalt määranud kaheksamängulise karistuse, ehk Grizzliesi särk jääb tal selga tõmbamata veel Miami, San Antonio ja Golden State'i vastu. Platsile naaseb Morant esmaspäeval mängus Dallas Mavericksiga.

"Uurimise käigus ilmnenud info alusel ei leia NBA, et videos nähtaval olnud relv kuulub Morantile või et ta oleks selle ööklubisse viinud. Samuti ei leidnud uurimine, et Morant oleks relva omanud võistkonnaga reisides ning Colorado võimud ei leidnud piisavalt põhjuseid, et mängijale süüdistus esitada," sõnas liiga pressiteate vahendusel.

Morant rääkis intervjuus ESPN-ile, et tal tuleb edaspidi targemalt käituda. "Mõistan nüüd, mida mul on kaotada. Pean käituma vastutustundlikumalt, targemalt ja halbadest otsustest eemale hoiduma," sõnas ta.