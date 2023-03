Nõlvak – Tiisaar krooniti Miamis King of the Courti võitjaks

Lõppenud nädalavahetusel peeti USA-s Miamis King of the Courti rannavolle etapp, kus lisaks teistele maailma tippudele osalesid ka Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar. Hooaja esimene võistlus lõppes Eesti esiduole kohe ka esikohaga.

Pärast eelmise aasta lõpus Tiisaarele tehtud puusaoperatsiooni oli see eestlaste jaoks esimene ühine turniir. Nõlvak – Tiisaar alustasid otse põhiturniirilt, kuuludes A-alagruppi, kus lisaks mängisid ameeriklased Tri Bourne – Chaim Schalk, Tšehhi duo Ondrej Perušic – David Schweiner, lätlased Aleksandrs Samoilovs – Janis Šmedins ja kvalifikatsioonist tulnud ameeriklased Caleb Kwekel – Dylan Zacca.

Eesti paar lõpetas alagrupiturniiri teise kohaga Tšehhi paari järel, tagades sellega koha otse poolfinaalis. Seal olid vastaseks taas Perušic ja Schweiner, Marco Grimalt – Esteban Grimalt Tšiilist, ameeriklased Hagen Smith – Bill Kolinske ja Argentina – Hollandi segapaar Julian Azaad – Matthew Immers. Sellest seltskonnast väljusid Nõlvak ja Tiisaar esikohaga, jõudse seeläbi otse finaali.

Finaalis mängisid lisaks eestlastele lätlased Samoilovs – Šmedins, tšehhid Perušic ja Schweiner, Katari paar Ahmed Tijan – Cherif Younousse ning Tšiili paar Noe Aravena – Vicente Droguett.

Esikolmikusse jõudsid eestlaste selja taga Aravena ja Droguett ning Ahmed – Cheriff.

Nõlvak ja Tiisaar on King of the Courti sarjas edukad olnud varemgi, eelmisel aastal saadi Euroopa finaaletapil kolmas koht ja Hamburgi etapil teine koht.

Nüüd reisib Eesti esipaar edasi Mehhikosse La Pazi, kus osaletakse Challenge taseme MK-etapil. Sealt edasi tehakse Mehhikos kaasa ka Elite taseme MK-etapil Tepicis.