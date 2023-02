Gruusia korvpallitähte ootab ees tihe nädalavahetus

Shengelia peab sel nädalal nelja päeva jooksul kolm mängu mängima. Neljapäeval liitub grusiin koondisekaaslastega Hollandis, et aidata koondist MM-valikmängus. Pärast seda lendab ta reedel eratšarteriga Hispaaniasse Vitoria-Gasteizi, et joosta Euroliigas platsile Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste leivaisa Baskonia vastu.

Kuna Gruusial on 2023. aasta MM-ile pääsemiseks vaja kahte võitu, mängib Shengelia pühapäeval Tbilisis ka viimases MM-valikmängus Islandi vastu. Gruusia hoiab L-valikgrupis Hispaania ja Itaalia järel kolmandat kohta, olles kogunud neli võitu ja neli kaotust. Gruusiale järgneval Islandil on sama palju võite ja kaotusi ning soodsate tulemuste korral võib heitlusesse sekkuda ka Ukraina, kellel on kirjas kolm võitu ja viis kaotust.

Shengelia koduklubi Bologna Virtus on Euroliigas võitnud 11 ja kaotanud 13 kohtumist, mis annab turniiritabelis 12. koha. Bologna jääb viimasest play-off kohast kahe võidu kaugusele.