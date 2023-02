Ordeni saanud Põlluveer: eelkõige motiveerivad ikkagi tulemused

74-aastase ujumistreeneri Siiri Põlluveeri käe alt on sirgunud mitmed Eesti eri vanuseklasside rekordeid purustanud ja tiitlivõistlustel häid tulemusi näidanud sportlasi nagu näiteks Ralf Tribuntsov ja Martin Allikvee. Treener on Põlluveer olnud juba 1968. aastast alates ja enim motiveerivad teda jätkama tulemused.

"Motiveerivad väga toredad sportlased, väga huvitav töö, väga palju saab ennast arendada ja sõita ringi," lausus kõrgeima kategooria ujumistreener. "Aga eelkõige motiveerivad ikkagi tulemused."

Neljanda klassi teenetemärgi pälvis tenniseliidu peaksekretär Allar Hint, kelle eestvedamisel korraldati eelmisel aastal Eestis esmakordselt Tallinn Open WTA 250 turniir.

"Siiralt loodan, et WTA turniire on võimalik näha," ütles Hint. "Kui mitte sel aastal, siis tulevikus. Väga-väga loodan, et eelmise aasta turniir näitas, et meil on huvi ja mängijaid. Kindlasti on tulevikku."