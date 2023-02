Mailis Pokk liitus eurosarja sihtiva Poola klubiga

Raskeid aegu üle elava Eesti korvpallinaiskonna üks vähestest proffidest on kapten Pokk. Hooaega alustas ta Prantsusmaa esiliigas, kuid Champagne Basketi klubis tekkinud välismängijate limiidi tõttu otsis uut võimalust ja astus hoopis kõrgemale tasemele, liitudes Poznani klubiga.

"Jaanuari alguses läksin Prantsusmaal teise klubisse - samasse liigasse -, aga ma ei saanud litsentsi, sest klubi ei tohi vahetada samal hooajal," lausus Pokk ERR-ile.

"Mulle ei antud litsentsi ja sellest tuli klubivahetus. Poola oli huvitatud minust juba detsembris, kuid siis nad ei teadnud, kas võtavad kohe mängija või peale koondisepausi ja minu õnneks võtsid kohe uue mängija."

Poola meistriliigas, kus mängivad Euroliiga ja EuroCupi naiskonnad, on koondise kapten pidanud Poznani eest kolm mängu, kus on saanud keskmiselt 31 minutit mänguaega ja toonud omadele 13,7 punkti. Klubil on üheksa võitu ja kaheksa kaotust ning tabelis paiknetakse 11 naiskonna seas kuuendal kohal.

"Üldmulje on väga hea ja tänaseks päevaks on leping sõlmitud ka järgmiseks hooajaks," ütles Pokk. "Siht tänavusel hooajal on saada play-off'iks kõige parem asutus, mis on võimalik - jääda neljandaks, viiendaks ja saada nõrgem vastane, et mitte minna kohe vastamisi esimese Euroliiga klubiga. Järgmiseks hooajaks, siis vaatame, kas saame ka EuroCupile."

Suurbritannialt suure kaotuse vastu võtnud põlvkondade vahetust üle elava koondisega mängib Pokk pühapäeval Tallinnas, kui EM-valiksarja viimases mängus on vastaseks Kreeka.