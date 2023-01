Kiibus EM-i eel: tahaks öelda, et kõik on väga hästi, aga paraku nii pole

Palju muudatusi teinud Kiibus sai hooaja alguses Oberstdorfi turniiril kolmanda koha, kuid seejärel on olnud rahvusvahelistel võistlustel kolmel korral 12. ja korra 16. Kahe kava koondskoor on kõikunud 165 kuni 138 punktini.

"Ei ole senised võistlused kindlasti olnud see, mida ma olen tahtnud, aga mul on olnud nii palju muutusi, et see on paratamatu, et kõik logiseb," sõnas Kiibus ERR-ile.

Mullu kogus Kiibus nii olümpial kui EM-il 171 punkti. Pikalt teda vaevanud jalaprobleemid, mis kulmineerusid kevadel operatsiooniga, pole täielikult taandunud.

"Tahaks öelda, et kõik on väga hästi, aga paraku nii see pole. Olen küll maadelnud vigastusega, aga vähemalt oleme suutnud selle niimoodi kontrolli all hoida, et olen suutnud oma vormi sälilitada ja isegi paremaks teha," sõnas Kiibus.

Kohaneda on tulnud iseenda keha muudatuste ja keskkonnavahetusega. Suvest alates harjutab Kiibus hollandlasest treeneri Thomas Kennesi treeningrühmas Bredas.

"Suure hurraaga lootsin, et kuu ajaga loksub kõik paika, aga nii ei läinud. Siin on veel palju asju, mis on täiesti lahtised, aga kindel ja hästi töötav on meie omavaheline koostöö treeneriga. Nüüd ma olen täiesti veendunud, et see on see õige inimene, meie treeningklapp on väga hea ja sellega ma olen väga-väga rahul," kinnitas eestlanna.

USA-s Lake Placidis toimunud taliuniversiaadilt tuli Kiibus paariks päevaks Tallinna harjutama, et siit Soome EM-ile sõita. Treener jälgis ta tegevust ja andis nõu videosilla vahendusel.

"Suvel me seda juba proovisime ja see andis väga häid tulemusi. Muidugi enamus ajast olen Hollandis, aga praegu ei olnud mõistlik iseenda säästmiseks minna USA-st Hollandisse ja sealt Soome. Oli mõistlik lühendada lennuaegasid ja tulla Eestisse paariks päevaks. Praegu see töötab väga hästi, internet ja nutimaailm on selle jaoks loodud," tõdes Kiibus.

EM-i eel on Kiibus püüdnud eelkõige leida enesekindlust. Mullu oli ta EM-il 11. ja 2020. aastal seitsmes.

"Ma arvan, et kõige rohkem olen ma praegu vaeva näinud vaimse poolega; seadnud ennast ise pingelisematesse olukordadesse trennis ja natukene treeninud ennast kindlamaks, sest see natukene logiseb hetkel," rääkis ta. "Ma ütleks, et füüsilisel vormil ei ole mitte midagi viga, et sellega annab kõik ära teha ja sellise kergelt ründava olekuga ma EM-ile peale lähengi. Ma annan endast maksimumi, ega midagi muud pole siin loota ega teha."