Riiklikele spordipreemiatele esitati 45 kandidaati

"Eesti eduka kultuuri ja spordi aluseks on tublid inimesed. Riiklikud preemiad on kõrgeim tunnustus, mida valitsus kultuuri- ja spordirahvale annab. Tänan südamest kõiki, kes tõid esile Eesti kultuuri ja sporti märkimisväärselt panustanud inimesi – komisjonini jõudis palju väärikaid ja olulisi kandidaate, kes on andnud kultuuri õitsemisse olulise panuse või olnud oma saavutustega eeskujuks," ütles kultuuriminister Piret Hartman.

Kahele spordipreemiale elutöö eest esitati 20 ning kuuele aastapreemiale 25 kandidaati.

Spordipreemia elutöö eest määratakse isikutele, kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ning kelle elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale. Kummagi elutööpreemia suurus on 64 000 eurot.

Elutööpreemia kandidaadid on:

Aita Pääsuke – suusatreener ja endine suusataja. Esitaja Eesti Suusaliit;

Andres Sõber – korvpallitreener ja endine korvpallur, pikaaegne Eesti korvpalli panustaja. Esitajad Reinar Halliku Korvpallikool, Eesti Korvpalliliit, Ida-Virumaa Spordiliit, Rakvere Linnavalitsus, Vinni Vallavalitsus, Eesti Jalgpalli Liit;

Arne Kivistik – orienteerumis- ja suusaspordi edendaja ning endine orienteeruja. Esitajad Eesti Orienteerumisliit, Eesti Suusaliit;

Ellen Liik – võrkpallitreener ja endine võrkpallur. Esitajad Rae Vallavalitsus, Eesti Spordiajaloo Selts;

Enn Mainla – spordiajaloolane, pikaaegne Spordimuuseumi ja Eesti Spordiajaloo Seltsi juht. Esitajad Eesti Spordiajaloo Selts, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum;

Heino Puuste – kergejõustikutreener ja endine odaviskaja. Esitajad Eesti Kergejõustikuliit, Eesti Sõudeliit, Jaak Uudmäe, Erki Nool, Gerd Kanter, Allar Levandi, Aleksander Tammert, Magnus Kirt, Marek Kaleta, Tanel Laanmäe, Toivo Moorast, Aivar Karotamm, Aivo Normak;

Helju Sutt – noorte võrkpallitreener ja endine võrkpallur. Esitaja Eesti Võrkpalli Liit;

Ilmar Taluste – treener ja spordielu edendaja ning endine maadleja. Esitaja Eesti Maadlusliit;

Jaan Tults ja Matti Killing – sõudetreenerid, pikaaegne panus valdkonna ja alaliidu juhtimisel. Esitaja Eesti Sõudeliit;

Jüri Kalmus – jalgrattasporditreener ja -arendaja. Esitaja Eesti Jalgratturite Liit;

Maire Kamarik – endine iluvõimleja treener. Esitajad Eesti Võimlemisliit, Tartu Spordiliit, Tartumaa Spordiliit;

Raiss Davletkildejev – jäähokitreener, endine jäähokimängija ja valdkonna eestvedaja. Esitaja Eesti Jäähokiliit;

Rein Pedaja – endine laskesuusataja ja treener, spordiklubi asutaja ja eestvedaja. Esitaja Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon;

Roman Ubakivi – jalgpallitreener ja endine jalgpallur, Eesti jalgpalli üks taastajaid. Esitaja Eesti Jalgpalli Liit;

Sulev Roosma – endine purjetaja ja jääpurjetaja. Esitaja Kalevi Jahtklubi;

Taimu Viir – tõstetreener, kohtunik ja endine tõstja. Esitajad Spordiajaloo Klubi Alfred, Eesti Tõstespordiliit;

Tiit Nuudi – endine tennisist, Eesti spordi- ja olümpialiikumise arendaja. Esitaja Audentese Spordiklubi;

Vahur Joala – pikaaegne Eesti veemotospordi eestvedaja. Esitaja Eesti Veemoto Liit;

Valeri Pormann – maadlustreener, endine maadleja ja valdkonna eestvedaja. Esitajad Caaro SK, Eesti Maadlusliit ning Kadrina Vallavalitsus;

Väino Treiman – kiiruisutamistreener ning valdkonna arendaja. Esitaja Eesti Uisuliit.

Spordi aastapreemiaid antakse välja kuus. Preemia määramisel arvestatakse sportlikke tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust sporditöö korraldamisel ning panust spordi propageerimisse, spordipedagoogikasse või sporditeadusesse. Iga aastapreemia suurus on 9600 eurot, kollektiivi premeerimisel jaotatakse preemiasumma kollektiivi liikmete vahel võrdselt.

Aastapreemia kandidaadid 2022. aasta tulemuste eest on:

Agne Kiviselg ja Lilija Utenko – Kiviselg võitis nii Euroopa kui ka maailmameistri tiitli bikiinifitnessis ning tuli hooaja maailma edetabeli liidriks. Utenko võitis juunioride MM-i tiitli oma kategoorias ning juunioride absoluutse maailmameistri tiitli. Esitaja Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit;

Aivar Nigol ja Hillar Zahkna – laskesuusatamise MK-etapi korraldamine Otepääl. Esitaja Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon;

Alina Simacheva – Eesti parim U-18 mängija käsipallis. Esitaja SK Reval-Sport;

Daisy Kurde-Schnyder – suusaorienteerumise MM-i kaks kuldmedalit ja üks pronksmedal, rahvusvahelise suusaorienteerumise 2022. aasta edetabeli võitja naiste arvestuses. Esitaja Eesti Orienteerumisliit;

Eneli Jefimova – juunioride MM-i kolm kuldmedalit, täiskasvanute MM-i 6. ja 9. koht. Esitaja Eesti Ujumisliit;

Epp Mäe – EM-i hõbemedal ja MM-i pronksmedal. Esitaja Eesti Maadlusliit;

Gerd Kanter – aasta treener, eduka treeneritöö eest. Esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

Henry Hein – eduka treeneritöö eest. Esitaja Eesti Ujumisliit;

Indrek Schwede – suure panuse eest Eesti jalgpalliajaloo uurimisse, raamatusarja "Eesti jalgpalli ajalugu" autor. Esitaja Eesti Jalgpalli Liit;

Janek Õiglane – EM-i pronksmedal kümnevõistluses, aasta meessportlane. Esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

Johanna Maria Jõgisu – EM-i hõbemedal moodsas viievõistluses, Eesti esimene individuaalmedal naiste arvestuses. Esitaja Eesti Moodsa Viievõistluse Liit;

Jukka Toijala – eduka treeneritöö eest. Esitaja Eesti Korvpalliliit;

Jüri Rooba – eduka treeneritöö eest. Esitaja Eesti Jäähokiliit;

Karmen Bruus – U-20 MM-i 1. koht kõrgushüppes ning täiskasvanute MM-i 7. koht, aasta noorsportlane. Esitaja Eesti Kergejõustikuliit, Tartu Spordiselts "Kalev";

Kelly Sildaru – Pekingi taliolümpiamängude pronksmedal pargisõidus ja 4. koht rennisõidus, võitis MK-sarjas pargisõidu üldarvestuse, aasta naissportlane. Esitaja Eesti Suusaliit;

Kert Varik – külgkorvi motokrossi MM-i hõbemedal. Esitaja AYR Racing Team;

Kregor Zirk – pääses lühiraja MM-i 200 meetri liblikujumise ning EM-i 200 meetri liblikujumise finaali. Esitaja Eesti Ujumisliit;

Kristin Tattar – tuli teise eurooplase ja esimese eestlasena kettagolfi maailmameistriks, võitis Pro Tuuri ning lõpetas iga võistluse poodiumil. Esitaja Eesti Discgolfi Liit;

Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar – MM-i 5. koht ning läbimurre maailma rannavõrkpalli tippu. Esitaja Eesti Võrkpalli Liit;

Marja-Liisa Randar – kurtide OM-i pronksmedal 100 meetri tõkkejooksus. Esitaja Eesti Paralümpiakomitee;

Peeter Olesk – laskespordi MM-i ja EM-i 3. koht. Esitaja Eesti Laskurliit;

Meeste paarisaerulise neljapaadi liikmed (Mikhail Kushteyn, Allar Raja, Tõnu Endrekson, Johann Poolak) – MM-i 5. koht, EM-i 5. koht, EM-i meresõudmises 2. koht, MK-etapi 2. koht, aasta parima meeskonna nominent. Esitaja Eesti Sõudeliit;

Tanel Visnap – kurtide OM-i kuldmedal kaugushüppes. Esitaja Eesti Paralümpiakomitee;

Veemotosportlased Erko Aabrams, Stefan Arand, Mattias Siimann ja Mattias Reinaas – võitsid kokku kuus MM-tiitlit ja viis EM-tiitlit. Esitaja Eesti Veemoto Liit;

Veikko Sinisalo – eduka treeneritöö eest. Esitaja Eesti Sõudeliit.

Riiklike spordipreemiate laureaadid kinnitab komisjoni ettepanekul valitsus.