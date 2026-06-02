Suri pikaaegne kergejõustikukohtunik Heldur Tuulemäe

Heldur Tuulemäe oli endine kergejõustiklane ja kergejõustikukohtunik. Oma sporditeed alustas ta 1940. aastal ning võitis medaleid Nõukogude Liidu noorte meistrivõistlustel, hiljem tuli Eesti meistriks teatejooksudes. Ta osales nii veteranide MM-il kui ka EM-il.

Tuulmäe tegutses pikka aega kergejõustikukohtunikuna ning oli Tallinna Spordiveteranide Koondise (1989), Eesti Spordiveteranide Liidu (1999), Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsiooni (2004), jalgpalliklubi Nõmme Kalju (2005) ja Eesti Spordiajaloo Seltsi (2018) auliige.

Alates 2005. aastast kuulus ta Kalevi Veteranide Ühenduse vanematekokku ja alates 2008. aastast Tallinna kergejõustikukohtunike kogu juhatusse. Lisaks tegi ta alates 1958. aastast kaastööd spordilehtedele.

Legendaarse mehe ärasaatmine toimub laupäeval, 6. juunil kell 16.30 Memoris krematooriumis.