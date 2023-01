Newcastle püstitas rekordeid, kuid ei võitnud

Newcastle oli mänguliselt selgelt üle: palli hoiti 61 protsenti ajast, tehti 16 pealelööki vastase kuue vastu (sealjuures löögid raamidesse 7:1) ja teeniti koguni 15 nurgalööki vastase kolme vastu.

Sellegipoolest pakkus mäng mitu rekordit. Newcastle on nüüd hoidnud oma värava puhta kuus kohtumist järjest, mis on klubi tippmark. Samuti püsib juhendaja Eddie Howe kaotuseta 15 kohtumist järjest, mis on inglastest peatreenerite rekord Premier League'is.

Täpselt samamoodi väravateta viigiga lõppes ka sel hooajal tavatult heitlikku mängu näidanud tippklubide Liverpooli ja Chelsea kohtumine. Juba kolmandal minutil sai Kai Havertz palli Liverpooli väravasse, aga VAR näitas suluseisu.

Liverpool ja Chelsea on viigistanud kolm liigamängu järjest. Nende vahele mahuvad ka liigakarika ja Inglismaa karika kohtumised, kus võitja selgitamiseks läks tarvis penaltiseeriat.

Tulemused: Liverpool - Chelsea 0:0, Bournemouth - Nottingham 1:1, Leicester - Brighton 2:2, Southampton - Aston Villa 0:1, West Ham - Everton 2:0, Crystal Palace - Newcastle 0:0.

Pühapäeval mängivad Leeds - Brentford, Manchester City - Wolverhampton, Arsenal - Manchester United ja Fulham - Tottenham.

Tabelitipp: 1. Arsenal 47 punkti (18 mängust), 2. Manchester City 42 (19), 3. Newcastle United 39 (20), 4. Manchester United 39 (19), 5. Tottenham Hotspur 33 (20), 6. Brighton & Hove Albion 31 (19), 7. Fulham 31 (20), 8. Liverpool 29 (19).