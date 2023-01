Hermet liitub taas Kalev/Cramoga

Aastatel 2020-2022 BC Kalev/Cramo ridades mänginud Hermeti jaoks oli Poolas alustatud hooaja näol tegemist tema karjääri teise välishooajaga. Poola meistriliigas mängis ta kaheksas mängus ning kogus keskmiselt 19 minutiga 5,5 punkti ja 3,4 lauapalli, kirjutab Kalev/Cramo enda kodulehel.

BC Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula oli Hermeti uudist kuuldes kohe huvitatud võimalusest ta meeskonda tuua. "Eelmise hooaja lõpp näitas, milleks on Kregor mängijana võimeline, kui ta on enesekindel ja heas füüsilises vormis. Tal on olemas oskused mängida nii korvi all kui ka perimeetril, ta on väga hea mängulugemisega ja usun, et tuttavas keskkonnas kohaneb meie mänguga kiiresti," sõnab Rannula, toonitades, et esmalt on vaja Hermetil läbida korralik taastusravi ning alles siis saab ta ühineda korvpallitreeningutega.

Hermeti sõnul on vigastusest paranemine seni pigem hästi läinud ning loodab varsti meeskonnaga juba palliplatsil trenne alustada. "Tunnen, et see on õige otsus, kuna keskkond ja enamik mängijaid on mulle hästi teada ning ootan põnevusega, et saaks punti kenasti sisse sulanduda ning siis ühiste eesmärkide nimel tööle asuda, et kodupubliku ees edukalt esineda saaksime," ütles Hermet.

BC Kalev/Cramo hooaeg jätkub laupäeval Lätis Jekabpilsis, kus kell 15 kohtutakse Eesti-Läti ühisliigas BK Ogre meeskonnaga.