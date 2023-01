Prantsusmaa kapten otsustas koondisekarjäärile joone alla tõmmata

36-aastane Lloris esindas aastatel 2008-22 Prantsusmaad rekordilises 145 mängus, kaptenipaela kandis ta neist 121-s, mis tähistab samuti riigi rekordit.

Tottenhami väravavaht käis Prantsusmaa eest väljakul kolmel EM-il ja neljal MM-finaalturniiril, 2018. aastal aitas ta meeskonnal tulla maailmameistriks ning mängis ka detsembris, kui prantslased jäid finaalis alla Argentinale.

"Tuleb aeg, mil pead aru saama, kuidas ohjad üle anda. Olen alati öelnud, et Prantsusmaa koondis ei kuulu kellelegi. Usun, et meeskond on valmis edasi minema. Juba on olemas ka väravavaht, kes on valmis," vihjas Lloris intervjuus L'Equipe'ile Mike Maignanile. "Eelistan lahkuda tipus, mitte juba langedes. Samuti usun, et pean rohkem aega veetma oma abikaasa ja lastega," lisas Lloris.

"Lahkub suur Prantsusmaa koondislane ja soovin tema erakordsele karjäärile austust avaldada," sõnas tiimi peatreener Didier Deschamps. "Lisaks kõigile rekorditele, mida tema talendikus ja professionaalsus lubas tal murda, on Hugo ka inimlikul tasandil erakordne persoon. Minu jaoks oli au ja rõõm olla tema treeneriks. Soovin talle õnne," lisas koondise loots.