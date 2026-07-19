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Deschamps lõpetas ametiaja kaotusega: esimene poolaeg oli vastuvõetamatu

Jalgpalli MM
Didier Deschamps
Didier Deschamps Autor/allikas: SCANPIX/PA
Jalgpalli MM

Didier Deschamps tunnistas pärast Prantsusmaa 4:6 kaotust Inglismaale jalgpalli maailmameistrivõistluste kolmanda koha mängus, et meeskonna esimene poolaeg oli lubamatu ning vastutus selle eest lasub temal. Kohtumine jäi ühtlasi tema viimaseks Prantsusmaa koondise peatreenerina.

Prantsusmaa jäi avapoolajal koguni 0:4 kaotusseisu, kuid suutis pärast vaheaega mängu tagasi tulla. Prantslased jõudsid mitmel korral viigiväravale lähedale, ent pidid lõpuks siiski leppima 4:6 kaotusega.

"Tegime vastuvõetamatu esimese poolaja. Pärast vaheaega näitasime, milleks oleme võimelised, ja meil oli isegi kaks head võimalust seis viigistada. Vastutus on aga minu. Ilmselt ei teinud ma esimesel poolajal seda, mida oleks pidanud tegema," ütles Deschamps.

Prantsusmaa sõitis Põhja-Ameerikas peetud MM-ile eesmärgiga võita kolmas maailmameistritiitel, kuid poolfinaalis tuli tunnistada Hispaania 2:0 paremust. Ka kolmanda koha mäng lõppes pettumusega.

"Oleksime tahtnud lõpetada vähemalt kolmandana. Pettumus on suur, sest meie eesmärgid olid palju kõrgemad. Samas tegime turniiri jooksul ka palju häid asju ja need kaheksa nädalat selle meeskonnaga olid inimlikus plaanis väga erilised," sõnas ta.

Prantsusmaa Jalgpalliliit tänas Deschampsi pärast tema viimast kohtumist avalduses pika ja eduka töö eest. Alaliidu sõnul viis ta koondise taas maailma tippude sekka ning paistis kogu ametiaja jooksul silma kõrgete standardite, distsipliini, meeskonnavaimu ja pühendumusega.

Deschamps juhendas Prantsusmaad alates 2012. aastast ning pidas peatreenerina kokku 185 kohtumist, millest võideti 120 mängu. Tema käe all tuli Prantsusmaa 2018. aastal maailmameistriks ning võitis 2021. aastal Rahvuste Liiga. Lisaks jõudis koondis tema juhtimisel 2016. aasta Euroopa meistrivõistlustel ja 2022. aasta MM-il finaali.

Enne treenerikarjääri oli Deschamps ka Prantsusmaa koondise kapten, juhtides meeskonna 1998. aastal riigi esimese maailmameistritiitlini. 2018. aasta MM-i võiduga sai temast üks väheseid, kes on maailmameistriks tulnud nii mängija kui ka peatreenerina.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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