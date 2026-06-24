Prantsusmaa peab Norra vastu mängima peatreenerita

Prantsusmaa jalgpallikoondis peab reedel toimuva maailmameistrivõistluste alagrupikohtumise Norra vastu pidama ilma peatreener Didier Deschampsita, kes naasis kodumaale pärast oma ema surma.

Prantsuse jalgpalliliit teatas, et Deschamps sai teisipäeva hommikul kurva uudise ning sõitis Prantsusmaale ema matustele. Seetõttu ei juhenda ta enne kohtumist treeninguid ega viibi ka mängu ajal meeskonnaga.

Deschampsi asemel juhendab koondist tema kauaaegne abitreener Guy Stephan.

Prantsusmaa on juba kindlustanud MM-il edasipääsu, alistades alagrupis Senegali 3:1 ja Iraagi 3:0. Ka Norral on kahest mängust kaks võitu ning reedeses kohtumises selgub I-alagrupi võitja.

Deschamps on Prantsusmaa koondise peatreener alates 2012. aastast. Tema juhendamisel võitis Prantsusmaa 2018. aastal maailmameistritiitli ning jõudis 2022. aasta MM-il finaali.