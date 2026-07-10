Mbappe lahkus veerandfinaalis väljakult tavapärasemast varem

Pärast seda, kui Mbappe lõi neljapäeval oma kaheksanda värava sel MM-il ja turniiride arvestuses 20. värava enda karjääris, lahkus ta väljakult varakult. Prantusmaa tähtmängija märkis, et vaevleb kerge vigastuse küüsis, kuid on järgmise nädala poolfinaaliks valmis.

"Mul on kerge pahkluuvigastus, aga olen täiesti korras," ütles Mbappe vahetult pärast seda, kui lõpuvile kindlustas Prantsusmaa kolmanda järjestikuse poolfinaalipääsu. "(Jean-Philippe) Mateta oli paremas positsioonis, et mängida mängu ülejäänud minuteid. Lisaks oli ta sel hetkel paremas vormis. See oli kõik, mis juhtus."

Mbappe lahkus väljakult 77. minutil. Vaid 17 minutit varem oli ta löönud värava, püsides taas samal tasemel Argentina mängija Lionel Messiga.

Mõlemad jagavad turniiri suurima väravaküti tiitlit, kuid 39-aastasel Messil on praegu veel üheväravaline edu maailmameistrivõistluste ajaloo suurima väravaküti tiitli arvestuses.

Prantsusmaa peatreener Didier Deschamps jäi samuti Prantsusmaa mänguga veerandfinaalis rahule.

"Oleme täpselt seal, kus tahtsime olla. Taastume korralikult ja siis vaatame, kes saab meie vastaseks poolfinaalis. Kujutan ette, et Prantsusmaal valitseb suur elevus ja kirg. Meie siin aga elame oma mullis, mina isegi kõige rohkem. Just selleks me siin olemegi ning mängijatel on kohustus anda endast kõik, et jõuda võimalikult kaugele," ütles Deschamps.

Prantsusmaa koondis mängib järgmisena teisipäeval Texases Arlingtonis, kus kohtutakse reedese Hispaania ja Belgia vahelise veerandfinaali võitjaga.