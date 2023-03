Mbappe sai uueks Prantsusmaa kapteniks, Griezmann pahane

24-aastane Mbappe on pärast oma debüüti Prantsusmaa koondise eest 2017. aastal rahvusmeeskonna eest 66 mänguga löönud 36 väravat. Talvisel MM-il oli ta turniiri parimaks väravakütiks ning aitas Prantsusmaal teist finaalturniiri järjest jõuda finaal, kus jäädi alla Argentinale. 2018. aasta MM-il lõi ta finaalis Horvaatia vastu kaks väravat.

Alates 2012. aasta veebruarist kandis Prantsusmaa kaptenipaela Tottenhami väravavaht Hugo Lloris, kes käis koondise eest väljakul rekordilises 145 mängus. Pärast MM-i teatas 36-aastane Lloris, et lõpetab koondisekarjääri.

L'Equipe ja Le Figaro kirjutavad aga, et koondise peatreeneri Didier Deschamps'i otsus on pahandanud Antoine Griezmanni, kes soovis ise uueks kapteniks saada; mõlemad väljaanded raporteerivad, et kogenud Madridi Atletico ründaja kaalub isegi koondisekarjääri lõpetamist.

"Mbappe on linnukestega täitnud kõik kastid. On loomulik ja loogiline, et Kylian on uus kapten ja ta soovis seda ka ise," rääkis Deschamps telekanalis France 3. "Rääkisin [Griezmanniga]: see, et andsime paela Kylianile, ei tähenda, nagu oleks me selle Antoine'ilt ära võtnud. Ka Griezmannis on midagi erilist, ta on alati meie jaoks olnud väga tähtis mängija."

"Kas see on loogiline valik? Ei. Arvestades, kui kaua ta on mänginud, mida ta on aastate jooksul saavutanud, eeldasin, et kaptenipaela saab Griezmann," rääkis Franceinfole endine koondislane Robert Pires. "Antoine on Didieri tugisammas, mängija, kes on väljakul käinud 74 järjestikuses koondisemängus. See näitab tema suhtes vähest austust, kuigi mul ei ole midagi Kyliani vastu."

Prantsusmaa alustab 2024. aasta EM-valikturniiri reedese kodumänguga Hollandi vastu, esmaspäeval kohtutakse võõrsil Iirimaaga.