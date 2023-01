Tartu Ülikool alustas aastat võidukalt

Septembris kodus Kalevi vaid paari punktiga alistanud Tartu Ülikooli võistkond võitis nüüd juba poolaja 14 punktiga ja hoidis ohje ka pärast vaheaega. Lõpus tuli kodumeeskond küll pisut lähemale.

Andri Voinalovõtš viskas Tartu kasuks 22 punkti, tabades viskeid väljakult 9/14. Märt Rosenthal jagas kümne punkti kõrval kaheksa resultatiivset söötu. Kalevi parim oli 24 punkti ja 15 lauapalliga Rokas Gadiliauskas.

Tartu peatreener Nikolajs Mazursi sõnul lõhkusid pallikaotused ja vead rütmi, aga võit saadi sellest hoolimata kirja.

"Pärast head teist veerandit mängisime rahulikuma tempoga, aga tegime pallikaotuseid ja sattusime vigadega hätta," lausus ta. "See lõhkus meie rütmi ja lasime neid pisut järgi. Aga kokkuvõttes on kõige tähtsam, et tabelisse võidupunktid kirja saime."

Tulemused: TalTech/Optibet - Prometei 82:115, Tallinna Kalev/Audentes - Tartu Ülikool Maks & Moorits 72:78, Valmiera Glass Via - Riia VEF 60:102, Ventspils - Viimsi/Sportland 100:90, Keila - Latvijas Universitate 78:80.

Liiga neli paremat on hetkel Prometei (17-1), VEF (15-3), Kalev/Cramo (10-3) ja Tartu Ülikool (13-4). Kaheksa hulka mahuvad ka Viimsi (9-6), Ventspils (10-7), Rapla (10-7) ja Ogre (9-8).