Haigusega kimpus olnud Wierer: ootan, et suudaksin mõne sõiduga vormi saada

Ma arvan, et see on nii olnud juba mitmeid aastaid, et alati on meie alal väga tugevaid naisi. Tase on laskesuusatamises väga kõrge, aga arvan, et see on ka väga huvitav, et ala on nii mitmekesine. See on kõigile hea, et poodiumile jõudjad vahetuvad.

Kontiolahtis olid sa poodiumil, aga olid ka pisut haige. Kas sa tunned ennast praeguseks juba paremini?

Haigus mõjutas mind ka pärast, eriti Hochfilzenis aga ka Le Grand Bornandis. Tundsin, et mu keha ei töötanud 100%. Kui ma läksin pärast Le Grand Bornandi koju, siis tundsin ennast ikka veel haigena ja kummaliselt. Vajasin taastumiseks rohkem kui kolme nädalat. Nüüd on olemine parem, aga mitte 100%. Ootan, et suudaksin mõne sõiduga nüüd vormi saada.

Mis sa jõuludel peale puhkamise tegid?

Itaalias mõistagi süüakse palju ja jõin ka head veini. Olin perekonnaga, sõin ja vaatasin palju Netflixi.