MK-sarja üldliider Julia Simon tutvustab oma toimetusi lasketiirus

"Tere! Mina olen Julia Simon ja ma näitan teile, mida ma võtan endaga alati kaasa lasketiiru. Las ma näitan teile. Alustuseks on mul kaasas mu treeningvest, mida kanname lasketiirus ja treeningutel. Samuti on mul kaasas varusalv ja ka võti, millega ma saan relval erinevaid detaile reguleerida," räägib Simon.

Ühe osa oma relvast on Simon lausa ise teinud.

"Igaks juhuks on ka kinnas, iial ei tea. Pärast treeningut mõned olulised asjad relva puhastamiseks. Ja otseloomulikult ka relv ise. Selle osa relvast tegin ma ise, see sobib mu kätte väga hästi. Ja see ongi kõik," lisas Simon.