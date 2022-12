Hugo Toom: karikavõit süstib meile positiivset energiat

"Nagu peatreener ütles, see tiitel pole ainult karikavõistluste eest, vaid ka selle eest, et saime FIBA Euroopa karikasarjas alagrupist edasi ja viimasel ajal on meil olnud rasked mängud, mida suutsime võita," rääkis Toom.

Toom viskas finaalis üleplatsimehena 20 punkti ja valiti kohtumise kõige väärtuslikumaks mängijaks. "Kindlasti on tore sellist auhinda saada. Meil on meeskonnas väga ühtlane tase ja kunagi ei tea, kes kerkib rohkem esile või vajub ära. Meil pole superstaare, kes viskaks igas mängus 30 punkti. Kindlasti olen arenenud ja saanud oma rolli sisse, aga ma pole suur individuaalne tegija. Mul on vaja, et teised leiaksid mind üles ja tervel meeskonnal tuleks mäng välja, sest siis õnnestub ka minu mäng."

Toomile tegi karikavõidu magusamaks tõsiasi, et ta on Viimsi korvpalliklubi kasvandik. "Omamoodi oli eriline mäng, sest Viimsis on mul mõned tuttavad keda tean ja kellega olen koos mänginud. Alati on hea sõprade vastu mängida ja neile ära teha."

Toom usub, et karikavõit annab keerulisel ajal meeskonnale indu juurde. "Tulime Türgist raske kaotusega tagasi. Karikavõit süstib meile positiivset energiat ja saame aasta võitjatena lõpetada. Kalendri puhul on ikka füüsiliselt raskem kui vaimselt. Päris tihti annavad mõned kohad tunda, aga mis teha, selline on graafik ja igas mängus tuleb anda endast kõik."

Kalev/Cramo mängib tuleva aasta alguses lisaks Eesti-Läti ühisliigale ja Euroopa karikasarjale ka Põhja-Euroopa korvpalliliigas (ENBL). "Kõik mängud on olulised, aga põhirõhk on pandud Euroopa karikasarjale. Aasta alguses toimub TalTechi kodusaalis ENBL-i etapp ja seal tahame kindlasti head mängu näidata, et saaksime positiivse fooniga Euroopa karikasarja mängudele vastu minna. Positiivne on see, et meil on pikk pink ja kõik saavad oma ülesannetega hakkama."