Üle saja punkti visanud Kalev/Cramo sai Taltechi üle suure võidu

Esimese veerandaja keskpaigani oli mäng võrdne, kuid juba teise veerandaja alguseks sai Cramo 14-punktilise edu sisse. Teisel veerandajal viskas Cramo 30 punkti Taltechi 14 vastu ning poolajale läks Taltech 27:57 kaotusseisus.

Teisel poolajal ei suutnud Taltech suurt muutust mängu tuua ning Cramo edu enne viimast veerandaega kasvas 34 punkti peale.

Ka neljanda veerandaja võitis Cramo 24:22 ning Taltechi üle saadi suur 105:69 võit.

Mängu parimana sai Henri Wade-Chatman (Cramo) kirja 22 punkti, viis lauapalli ja kolm resultatiivset söötu. Martins Meiers ja Kristjan Kitsing toetasid vastavalt 17 ja 14 silmaga. Taltechi poolelt tõi Oliver Metsalu 17 punkti.

Cramole on see üheksas võit kolme kaotuse kõrvale ning Eesti-Läti ühisliiga turniiritabelis jätkatakse neljandal kohal. Taltechile oli tegu kümnenda kaotusega, saadud on ka kolm võitu. Liigas ollakse 13. kohal.