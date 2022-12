Rannula: ei oska hinnata, kui palju unetu öö mõjutab

"Me jõuame kohale nelja-viie paiku, teeme söögi, korraliku une. Proovime lõuna paiku väikese trenni teha, mitte küll saalis, sest see sõit võtaks liiga palju aega. Teeme hotellis: liigutame, võimleme natuke. Siis juba video ja mäng," kirjeldas peatreener Heiko Rannula muutunud plaani ERR-ile.

Suurem ettevalmistus tuleb seega eelnevalt Tallinnas ära teha. "Iseenesest pole paha, et saime kodus trenni teha, aga unetut ööd ei oska praegu hinnata - kui palju see mõjutab. Kohapeal me saaliga tutvuda ei saa. See on miinuspool," lisas Rannula.

Sellest hoolimata on mänguplaan üldiselt ikka sama. "Meil on neid vintsutusi enne ka olnud," ütles peatreener. "Tuleb valmis olla väikesteks tagasilöökideks. Aga suures pildis kõik on sama. Lihtsalt see lõunane võimlemine... tuleb mõelda, kuidas mehed üles äratada ja lennuväsimus välja saada."

Lisaks Türgi klubile on Kalev/Cramo vahegrupikaaslasteks Crailsheim (Saksamaa) ja Den Bosch (Holland), kes mängis samas alagrupis Pärnu Sadamaga. Võidud kaotused Eesti klubiga jäid üks-üks.

"Suures pildis on mängud samad [mis alagrupis - ERR]. Lihtsalt täna ei ole me võib-olla sada protsenti terved, väikesed viirused on üle käinud," lausus Rannula.

"Väike teadmatus on, kuidas mõned mehed jaksavad. Aga mis siin ikka põdeda - tuleb üks korralik võõrsilmäng väga raske vastase vastu ära teha ja siis ülejäänud mängud tulevad juba jaanuaris."