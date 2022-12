Dorbek: juurde panna on veel kõvasti

"Sellise kodupubliku ees oli ikka väga hea mängida," rõõmustas Kalev/Cramo kapten Martin Dorbek. "Oli mäng tõusude ja mõõnadega. Võib-olla vahepeal see vahe uinutas meid, et paljuga võime kaotada, aga suutsime ikkagi näidata enda tõelist sisu ja võistkondliku lõpuspurdi ära teha. Ülimagus võit lõpusekundil!"

"Need mängud, kus oleme suutnud stabiilsed olla, kogu aeg oma baastaset hoida, siis tegelikult on võidud tulnud kindlamalt, aga nüüd läks lõpusekundite peale," jätkas ta. "Ma arvan, et vastas oli väga-väga kõva võistkond, kes kindlasti oli favoriit siit grupist edasi pääsema, aga läksime hoopis meie alagrupi liidrina."

"Kindlasti see mäng ei olnud meie kõige parem, juurde panna on veel kõvasti. Aga oleme väga õnnelikud võidu üle!" lisas Dorbek.

Kalev/Cramo võitis alagrupis kuuest mängust viis ja pääses 16 parema sekka. "Tuleb jälle paar mängu juurde, mängime nagunii viit liigat, mis nüüd siis esikaheksasse saada," muheles Dorbek. "Tuleb vaeva näha ja kodupubliku ees sisu näidata."