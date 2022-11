Tartu Bigbank näitas Portugali tippklubile hambaid, ent pidi siiski kaotusega leppima

Külalised läksid avageimis 4:0 juhtima ja Alar Rikberg kasutas ära esimese mõtlemisaja. Leppiku serviässa ja Naabri võrgu kohalt maha löödud punkti järel oli vahe kaks silma (8:6). Naabri bloki ja rünnaku järel jõuti punkti kaugusele (13:12). Edasi mindi punkt-punktis kuni otsustavate hetkedeni. Bastardo 19:18 eduseisult läks vastane oma eduka tegutsemise ja Bigbanki eksimuste toel otsustavalt eest, võites geimi 25:21, vahendab Volley.ee.

Teine vaatus algas sarnaselt esimesega ehk portugallased läksid ette 5:2. Mängu ühe pikema ja vaatemängulisema pallivahetuse lõpetas vastaste ühe liidri Joao Noleto pommlöök, tehes skooriks 9:4. Edasi kärises vahe juba 17:10-le ja sellest tartlased enam ei toibunud – teine geim läks vastasele tulemusega 25:14. Geimi lõpus said Bigbankil platsile Ronald Järv ja Siim Päid.

Kolmandat geimi alustas Tartul taas algkoosseis ja selg vastu seina olukorras tegutseti edukamalt. Leppiku ja Soo blokist mindi 6:2 juhtima, sundides vastast mõtlemisaega kasutama. Šmidli blokist auti rünnaku järel olid tablool kodumeeskonna edunumbrid 10:8, ent Bastardo jõudis Noleto vedamisel 10:10 viigini. Väga pika pallivahetuse lõpetas Lõhmuse kaval hanitus, andes Bigbankile minimaalse eduseisu (15:14). Otsustavatele hetkedele mindi vastu Bigbanki 20:18 eduseisul ja Šmidli äss sundis Portugali klubi seisul 21:18 mõtlemisaega kasutama. Geimpalli said tartlased Noleto servivea järel seisul 24:20 ja geimi lõpetas Soo äss – 25:20.

Neljas geim algas tasavägiselt, 8:8 seisult pääses külalismeeskond kolme punktiga ette ja sellele järgnes time-out. Kahjuks Portugali klubi edu vaid kasvas ja 10:16 kaotusseisul kasutas Rikberg ära teisegi mõtlemisaja. Siiski ei suudetud end raskest seisust enam välja võidelda, kaotades geimi 19:25 ja mängu 1:3.

"Kõigest jäi natukene puudu. Heameelt valmistas meie agressiivne algus ja ka see, et suutsime mängu jooksul harjuda vastase mängustiiliga. Seekaudu tõstsime enda taset. Kui nüüd võrkpallielemente vaakida ja mängijaid võrrelda, siis väike klassivahe on igas asjas ja see sai lõpuks otsustavaks," sõnas Tartu peatreener Alar Rikberg.

Korduskohtumine toimub Portugalis 14. detsembril.