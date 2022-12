Tartu pidi ka kordusmängus Portugali klubi paremust tunnistama

Tartu kaotas Asooridel peetud kohtumise avageimi 17:25, kuid jäi teises peale 25:22. Järgmises kahes olid aga võõrustajad kindlalt paremad – Bastardo jäi neis peale 25:11 ja 25:13.

Tartu võistkonna parim oli Timo Lõhmus 12 punktiga, Bastardole tõi Edson Alberto Valencia Gonzalez 20 punkti.

Kaks nädalat tagasi Tartus peetud avamängu võitis samuti 3:1 Bastardo, kes nüüd kahe mängu kokkuvõttes liigub edasi veerandfinaali.

"Mängu algus kulus meil saali, vastase ja hilise kellaajaga harjumiseks – sellest ka avageimi üsna kindel allajäämine. Teise geimi vangerdused ja meeste tõsine võitlustahe tõid meid mängu tagasi, mängupilt pakkus nii efekti kui efektiivsust. Siis aga jõud rauges, kolmanda geimi keskel alustas Fonte Bastardo meeskond hullumeelse kaitsemänguga ja pani juurde nii rünnakul kui servil – sellest said nad emotsiooni üles ja peatada me neid enam ei suutnud," kommenteeris Tartu peatreener Alar Rikberg. "Kokkuvõttes näitavad kaks 1:3 kaotust õiglaselt meeskondade vahet. Kui me ise oma parimat mängu näitasime, püsisime mängus sees. Vaid vähestest ebakõladest ja vigadest piisab sellise vastase puhul, et vahe sisse käriseks."

Tartut ootab nüüd ees pikk reis koju ja järgmine matš peetakse juba laupäeval, kui kodupubliku ees minnakse Aadu Luukase karikafinaalis vastamisi Selverl/TalTechiga.