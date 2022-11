Torino Juventuse juhatus astus tagasi

Inglismaa väljaanne Sky Sports kirjutab, et Juventuse finantsaruandeid on viimastel kuudel kontrollinud Itaalia prokuratuur ja Itaalia turujärelevalveasutus Consob, kes süüdistavad klubi valede finantsandmete esitamises ja turuga manipuleerimises. Juventus eitab esitatud süüdistusi.

Ühtlasi teenis Juventus möödunud hooajal rekordilise aastakahjumi - 254,6 miljonit eurot. Lisaks Agnellile ja Nedvedile astusid tagasi juhatuse liikmed Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia ja Suzanne Keywood. Tegevjuht Maurizio Arrivabene jätkab ainsana järgmises juhatuses.

Agnelli on Juventuse president olnud alates 2010. aastast ning ta oli üks peamisi tegelasi nn superliiga loomisel. Agnelli loobus juhtivatest ametikohtadest Euroopa Klubiliidus ja UEFA komitees, et asuda superliiga aseesimehe kohale. Itaallase kahjuks lagunes superliiga vaid 48 tundi pärast selle käivitamist.

Juventus võitis Agnelli ametiaja jooksul aastatel 2012 kuni 2020 üheksa järjestikust Itaalia kõrgliiga tiitlit ning aastatel 2015 ja 2017 jõudis klubi ka Meistrite liiga finaali. Käimasoleval hooajal langes Juventus Meistrite liiga alagrupifaasis välja ning koduses liigas ollakse 15. vooru järel kolmandal kohal. Klubi jääb liidermeeskonnast Napolist 10 punkti kaugusele.

