Juventuse 15-punktiline karistus tühistati, tiim tõusis tabelis kolmandaks

Eelmise aasta rekordilise, enam kui 250 miljoni euro suuruse kahjumiga lõpetanud Juventus mõisteti jaanuaris süüdi turuga manipuleerimises ja valede finantsandmete esitamises ning Itaalia jalgpalliliit FIGC võttis neilt tabelist maha 15 punkti. Klubi kaebas otsuse edasi Itaalia spordikohtusse.

Kolmapäeval toimunud istungil tõdes Itaalia olümpiakomitee CONI prokurör Ugo Taucer, et jaanuaris tehtud otsuses puudub selgus ning läbi peab viima uue protsessi. Ühena põhjustest toodi välja fakt, et kuigi prokurör nõudis riigi edukaimale jalgpalliklubile jaanuaris üheksapunktilist karistust, määrati neile 15-punktiline karistus; samuti lisati, et kui mullu aprillis mõisteti Juventus koos kümne teise klubiga üleminekusummade kunstlikus paisutamises õigeks, võeti ainult nende kaasus apellatsiooni järel tänavu jaanuaris uuesti päevakorda.

Juventusele määratud karistus tühistati neljapäeval, mis tähendab, et Serie A tabelis kerkis tiim 59 punktiga kolmandaks. Teisel kohal oleval Laziol on 61, Juventuse järel oleval Romal on 56 silma. Ühtlasi tühistati Pavel Nedvedile, Paolo Galimbertile, Assia Grazzioli-Venier'le, Caitlin Mary Hughesile, Daniela Marilungole ja Francesco Roncagliole antud karistused, kuigi Andrea Agnellile, Maurizio Arrivabenele, Federico Cherubinile ja Fabio Paraticile määratud jalgpallis tegutsemise keeld jääb kehtima.

FIGC-il on õigus otsus edasi kaevata, kuid see protsess võtaks aega ning Itaalia jalgpalliuudiseid kajastav portaal football-italia.net kirjutab, et kui otsus peaks tulema pärast hooaja lõppu, rakenduks ka karistus - juhul, kui see määratakse - järgmisele hooajale.