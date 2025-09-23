Juventuse endised ninamehed läksid prokuratuuriga kokkuleppele

Itaalia prokuratuur süüdistas Juventust ja selle endiseid ninamehi valede finantsandmete esitamises ning (jalgpalli-)turuga manipuleerimises ehk kahtlaste üleminekute läbiviimises aastatel 2019 kuni 2021.

Klubi endine president Andrea Agnelli ja eksasepresident Pavel Nedved nõustusid vastavalt 20 ja 14 kuu pikkuste tingimisi vangistustega. Endine spordidirektor Fabio Paratici sai 18-kuulise tingimisi karistuse.

Itaalia seaduste järgi ei tähenda kokkuleppemenetlus süü tunnistamist ning vanglakaristust ükski neist reaalselt kandma ei pea.

Lisaks määrati Juventusele 157 000 euro suurune rahatrahv. Klubi endise tegevjuhi Maurizio Arrivabene suhtes lõpetati menetlus täielikult.

Juventus kommenteeris pressiteate vahendusel, et otsus minna kokkuleppele langetati "klubi enda, selle aktsionäride ja kõikide teiste osapoolte huvides", samuti rõhutati oma tegevuse seaduslikkust.

2023. aastal määras Itaalia jalgpalliliit (FIGC) sama juhtumiga seoses Juventusele 10-punktilise karistuse.