Turureegleid rikkunud Juventus kaotas tabelis 15 punkti

Itaalia jalgpalliliit FIGC määras reedel Serie A-s kolmandal kohal olnud Torino Juventusele 15-punktilise karistuse, mis langetab nad tabelis keskmike sekka.

Mulluse aasta rekordilise, enam kui 250 miljoni euro suuruse kahjumiga lõpetanud Juventus mõisteti süüdi turuga manipuleerimises ja valede finantsandmete esitamises ning kuigi prokurör nõudis riigi edukaimale jalgpalliklubile üheksapunktilist karistust, võeti neilt reedel tabelist maha 15 silma.

See tähendab, et enne reedet Milano Interiga kolmandat kohta jaganud Juventusel on 18 vooru järel koos 22 punkti, mis asetab nad tabelis kümnendale kohale. Liider Napoli jääb nüüd 25, konverentsiliigasse viiv kuues koht 12 punkti kaugusele.

Ühtlasi määras FIGC, et endine Juventuse esimees Andrea Agnelli ei või Itaalias jalgpallialast tööd teha 24 kuud, klubi endine spordidirektor. nüüd Tottenhamis töötav Fabio Paratici sai Itaalias 30-kuulise töökeelu.

Juventus on süüdistusi eitanud ning võib otsuse edasi kaevata riigi kõrgeimasse spordikohtusse.