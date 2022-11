Tartu Bigbank ja Pärnu peavad eurosarja kordusmänge: Rikberg ootab kodusaalis publikut appi

Kodus saab kordusmängu pidada Tartu meeskond, kes sai avakohtumises 2:0 eduseisust Slovakkia klubi Prešovi Mirad PU käest lõpuks 2:3 kaotuse. Tartu vajab edasipääsuks 3:0 või 3:1 võitu, 3:2 võidu korral mängitakse kuldne geim.

Tartu peatreener Alar Rikberg ütles pärast avakohtumist, et on kogu meeskonna tegutsemises pettunud, ent tõdes pärast põhjalikumat abnalüüsi, et reageeris üle. "Kui annad minut pärast 2:0 eduseisust kaotatud mängu intervjuu, siis tunduvad asjad vahel väga halvad. Pärast pikemat analüüsi ja korduvalt mängu üle vaadates saan öelda, et me ei mänginud tegelikult kehvasti, vaid olime episoodiliselt kehvad. Teatud hetkedel näitasime oma parimat mängu," selgitas peatreener.

"Tegu on sarnasel tasemel meeskondadega ja edu saavutab see, kes oma asjad paremini käima saab ja rohkem võitleb. Meil polnud avamängus ka kõige parema silmanägemisega kohtunikud, punkte ei võetud ainult vastaselt, vaid ka meilt. Õnn ja napid valed otsused omavad sellises mängus suurt kaalu," vaatas juhendaja avakohtumisele tagasi.

Rikbergi juhendatav meeskond on erinevalt esimesest mängust saanud nüüd nädal aega rahulikult treenida. "See on väga suur erinevus, sest enne võõrsilmängu oli meil väga tihe mängugraafik ja me ei läinud sinna mõistliku treeningrütmi pealt. Nüüd oleme saanud keskenduda sellele ühele kohtumisele ja oleme teinud kõiki asju suunitlusega homseks, sellega olen väga rahul. Täna õhtul on olulisim trenn, mis näitab, millises seisus mehed on."

Parandamisruumi on mõlemal, tõdeb juhendaja. "Neil juhtus nii, et senise parima mehega (nurgaründaja Michal Scerba) saime me hästi hakkama ja ta tegi kahvatu mängu. Seal on neil juurde panna. Meil on juurde panna ses osas, et saame targemalt tegutseda nende diagonaali (Erik Gulaki) vastu, kes kolmanda geimi teise poole lahendas üksinda ära. Tema vastu oleme harjutanud uut bloki-kaitse taktikat ja loodan, et see mõjub. Kokkuvõttes väga rahulolevana ma end ei tunne, ent meil on kindlasti võimalus võita. Selleks loodan ma ka publiku abile, millest meile palju tuge oleks," lisas Rikberg.

Pall pannakse Tartu Ülikooli spordihoones mängu kell 19.00 ja otsepilti näeb nii Duo 5 kui Postimehe vahendusel.

Pärnu VK kohtub võõrsil Portugali klubi Lissaboni Sportinguga, kes sai avamängus suvepealinna klubi vastu 3:0 võidu. Pärnu vajab korduskohtumises 3:0 või 3:1 võitu ja peab seejärel parem olema ka kuldses geimis.

Peatreener Toomas Jasmin tõdes pärast avamängus saadud kaotust, et kuigi tasemevahe oli ilmne, loodab ta Portugalis parandada sidemängija ja ründajate koostööd. "Sealt on vaja mäng vähe kiiremaks saada, eriti sellise vastase vastu," ütles Jasmin, kes tahab korduskohtumises rohkem kasutada tempoosakonda. "See võiks toimida paremini, samamoodi pipe ja eks neid väikseid asju on veel."

Kohtumine algab kell 21.30 ja on otsepildis nähtav Postimehe vahendusel.