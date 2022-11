Tartu Bigbank ei lubanud slovakkidele geimigi ja pääses eurosarjas edasi

Avamängus said Alar Rikbergi hooleaused kätte 2:0 edu, ent kaotasid lõpuks mängu 3:2. Nii vajati edasipääsuks kas 3:0 või 3:1 võitu, 3:2 võidu puhul tulnuks mängida kuldne geim, kirjutab volley.ee.

Kolmapäeval tegutses Tartu meeskond algusest kuni kolmanda geimi keskpaigani enesekindlalt, siis tekkis suurest edueisust (22:14) suur mõõn, ent lõpp läks siiski hästi ja ligi 600 pealtvaatajat saavad järgmist euromängu ootama jääda. Järgmiseks vastaseks on Portugali klubi Fonte Bastardo, kes alistas soomlaste Akaa-Volley.

Tartu resultatiivseim oli kolmapäeval 17 punktiga (+9) Matej Šmidl, 13 punkti (+9) lisas Timo Lõhmus ja kümme silma jäi nii Taavet Leppiku (+8) kui Mart Naabri arvele (+9). Tartlaste vastuvõtt oli 49%, rünnakuid lahendati 52-protsendiliselt, blokist saadi seitse (viis blokki pani Naaber) ja servilt kaheksa punkti (üheksa viga).

Prešovile tõi Ivo Mikovcik 11 punkti (+10). Slovakkia klubi vastuvõtt oli 48 ja rünnak 44%, blokiga saadi viis ja servilt kaks punkti (eksiti viiel pallingul).

"Me arvasime võib-olla, et see mäng on tehtud, vastane enam eriti ei võidelnud ja oli justkui alla andnud. Ja hakkasime vastastele punkte andma," sõnas Tartu peatreener Alar Rikberg kolmanda geimi käest antud eduseisu kohta.

Nurgaründaja Timo Lõhmus tunnistas, et pinevaks läinud kolmanda geimi lõpus oli tal tugev närv sees, ent ühtne tiimivaim aitas raskest olukorrast välja tulla. "Ütlen ausalt, et mul oli isiklikult väga suur närv sees. Kui teadsime, et oleme kaheksa punktiga ees ja olime juba sealt neli tagasi andnud, siis oli selline tunne, et oi jumal! Tundsin, et käed hakkasid värisema. Aga eks see on mulle ka esimene kogemus euroliigas. Aga väha lahe, et võitsime," sõnas Lõhmus.

"Mehed olid terve mängu emotsionaalselt nagu üks tiim, ma arvan, et see hooaeg on meil üks-kaks mängu olnud sellist, kus ongi ühtne tiim väljakul. Selles mõttes olen kuttide üle väga uhke," lisas nurgaründaja.