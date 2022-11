Pärnu sai eurosarja avamängus Lissaboni Sportingult kindla kaotuse

Luiz Henrique Damasi servivea tulemusel jäi Pärnu avageimis 4:7 kaotusseisu ja õige pea kärisees vahe juba kuuepunktiliseks, kui oma vanas kodusaalis tõi punkti Sportingu tempomees Toms Švans – 6:12. Lissaboni klubi kontrollis avavaatust kindlalt, võites selle 25:17.

Teine geim kulges esimesega sarnases rütmis ja 7:12 kaotusseisul kasutas Pärnu peatreener Toomas Jasmin mõtlemisaega. Lissaboni mängijad end sellest segada ei lasknud ja liikusid kindlalt geimivõidu suunas. Teine geim kuulus külalistele tulemusega 25:12.

Kolmandas geimis alustas Damasi asemel Ivory Õuekallas ja see geim algas kodumeeskonna jaoks edukamalt, mindi 5:2 juhtima ja Õuekallase punkt andis Pärnule 9:7 edu. Ent Sporting viigistas õige pea ja läks geimi keskel omakorda 16:10 ette ning vormistas geimi võiduks 25:14.

Pärnu nooremapoolne koosseis jäi vastasele alla pea igas elemendis, aga peatreener Toomas Jasmin leidis siiski ka positiivset. "Ilmselgelt tasemevahe sai määravaks, ega siin muud ei olegi. Nagu ka kolmanda geimi alguses oli näga – natuke lasid meid mängu sisse, aga ikka oli neil käik juurde panna ja purjetasid geimi lõppu pikalt ette ära jälle," kommenteeris peatreener.

"Rahule jäin vastuvõtuga ja tegelikult ka serviga võib ka enam-vähem rahule jääda, suutsime neid vahepeal survestada. Paremaks on vaja saada sidemängijate ja ründajate koostöö, sealt on vaja mäng vähe kiiremaks saada, eriti sellise vastase vastu," lisas Jasmin, kes tahab korduskohtumises rohkem kasutada tempoosakonda. "See võiks toimida paremini, samamoodi pipe ja eks neid väikseid asju on veel. Teeme väikse korrektuuri ja proovin juba Riia mängus neid asju mängu tuua."

Pärnule tõid nii Luiz Henrique Damas kui Kaur Erik Kais kumbki seitse punkti (0 ja +1), kuus silma (-2) lisas Tony Tammiksaar. Pärnu pidi hakkama saama ilma vigastatud Jörgen Vanamõisata. Pärnu vastuvõtt oli 56% ja rünnak 33%, blokist saadi kolm punkti ja servil löödi neli ässa (kümme viga).

Sportingu edukaimaks kerkis Jose Alvares Masso 12 punktiga (+8). Sportingu vastuvõtt oli 53 ja rünnak 63%, blokipunkte koguti kaheksa, servipunkte viis ning eksiti kümnel pallingul.