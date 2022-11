Inglismaa Premier League'is vallandati viies peatreener

2018. aasta detsembris ametisse nimetatud Hasenhüttl lahkub pärast rasket hooaja algust. Southampton on liigas 18. kohal, olles 14 mänguga kogunud vaid 12 punkti. Tahapoole jäävad veel Wolverhampton Wanderers ja Nottingham Forest.

Southampton võitis viimati 19. oktoobril Bournemouthi vastu, mis on viimase üheksa matši jooksul nende ainus võit.

"Usume nüüd, et on õige aeg muudatuste tegemiseks," seisis klubi avalduses.

Väravate löömine on Hasenhüttli meeskonna jaoks olnud eriline probleem ja 55-aastane austerlane rääkis pärast pühapäevast kaotust, et mängijad raiskasid väga palju võimalusi. 14 liigamängus on suudetud lüüa vaid 12 väravat.

Hasenhüttli kõige tõenäolisemaks asendajaks peetakse Luton Towni treenerit Nathan Jonesi.

Hasenhüttlist sai viies Premier League'i peatreener, kes sel hooajal lahti lastud.

Scott Parker, Bruno Lage, Thomas Tuchel ja Steven Gerrard on varasemad treenerid, kes on sel hooajal vallandatud. Parker oli Bournemouthi, Lage Wolverhampton Wanderersi, Tuchel Chelsea ning Gerrard Aston Villa peatreener. Graham Potter lahkus Brighton & Hove Albionist, kuid läks Chelseasse peatreeneriks.