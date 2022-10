Inglismaa Premier League'is vallandati juba kolmas peatreener

Lage oli Premier League'is sel hooajal juba kolmas peatreener, kes vallandati. Lisaks temale on ametist lahkunud Bournemouthi endine peatreener Scott Parker ja Chelseat juhendanud Thomas Tuchel. Chelsea leidis Tuchelile asenduse, kui uueks peatreeneriks palgati Brighton & Hove Albionit juhendanud Graham Potter.

Eelmisel hooajal tüüris Lage oma meeskonna liigas 10. kohale. Viimasest 15 liiga mängust on Wolves võitnud vaid ühe ning kaotanud üheksa.

Wolvesi juhatuse esimees Jeff Shi ütles, et kehv vorm tähendab, et tal ei olnud muud valikut, kui teha "raske otsus" ja Lage vallandada.

"Bruno on suurepärane treener, töökas ja pühendunud juht ning soe, tark ja aus mees," ütles Shi.

"Koos tema ja ta abilistega on olnud rõõm töötada kogu Wolvesis oldud aja jooksul, seega teatan kurbusega, et pidime tegema sellise otsuse," lisas Shi.

"Ma ausalt öeldes ei kahtle Bruno võimetes ja olen kindel, et ta saavutab ka mujal edu, kuid meeskonna vorm ja viimaste kuude esitused tähendavad, et meil ei jää muud üle, kui tegutseda."

Otsus sündis pärast laupäevast Londoni staadionil saadud 0:2 kaotust, mis tekitas taas küsimusi endise Benfica treeneri suhtes.

Wolves on sel hooajal kaheksas mängus löönud vaid kolm väravat ja kogunud kuus punkti. Liigatabelis paiknevad nad 18. kohal. Tahapoole jäävad Nottingham Forest ja Leicester City.