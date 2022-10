Steven Gerrard sai pärast järjekordset kaotust sule sappa

Aston Villa kaotas neljapäeval võõrsil 0:3 Fulhamile. Võitjate eest tegid skoori Harrison Reed ja Aleksandar Mitrovic, lõpptulemuse vormistas Tyrone Mingsi omavärav.

Hooaja kuuenda kaotuse järel otsustas Villa loobuda vähem kui aasta peatreeneri ametis olnud Steven Gerrardi teenetest. "Soovime tänada Stevenit tema raske töö ja pühendumuse eest ning soovime talle edu edaspidiseks," kommenteeris klubi pressiesindaja.

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect.