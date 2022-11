Saalihokikoondis alustab laupäeval MM-finaalturniiri

Peatreeneri Risto Lalli sõnul on põhituumik sama, mis aasta tagasi toimunud MM-il. "Mängijate valikul olen arvestanud sellega, et saaksime turniiri läbi mängida nii, et kasutame võimalikult palju mängijaid. Igal mängijal ja viisikul on oma ülesanne ja roll meeskonnas," sõnas peatreener. "Kõik mängijad, keda soovisin meeskonda, on olemas."

Eesmärkide täitmise osas märkis Lall, et lõpptulemuse määravad saavutatud tulemused. "Läheme turniirile vastu üks mäng korraga, valmistume igaks mänguks eraldi, arvesse võttes vastase tugevusi ja nõrkusi. Meie relv sellel turniiril on meeskonna vaim ja mängijate hea läbisaamine. Meil on üllatusvõimelisi mängijaid, kes peaks taas esile tõusma. Läheme turniirile vastu lootusrikkalt."

Eesti kuulub ühte alagruppi koos Singapuri, Kanada ja Taiga. Laupäeval kell 18.00 läheb Eesti esimeses mängus vastamisi Singapuriga. Ajakava saab vaadata siin.

Eesti koondise tulemused senisel 13 MM-finaalturniiril: 11. (1996), 10. (1998), 11. (2000), 12. (2002), 12. (2004), 11. (2006), 8. (2008), 7. (2010), 9. (2012), 8. (2014), 8. (2016), 10. (2018) ja 8. koht (2021).

Eesti koondis MM-il:

Alexander Dahlberg - Hagunda IF (Rootsi)

Roman Pass - Basel region (Šveits)

Patrik Kareliusson, Patrik Markus - Tyresö/Trollbäcken (Rootsi)

Adam Widercrantz - Skovde IBK (Rootsi)

Egert Unga, Kermo Uue - Strangnas IBK (Rootsi)

Stenver Savi, Oliver Savi, Kaspar Kallion, Ken Pähn, Tanel Kasenurm, Gerdo Unga - Sparta team Automaailm

Lauri-Robert Indus, Rasmus Randoja, Mathias Einamann, Rainer Kalde (vv) - Jõgeva SK Tähe

Rasmus Bolander - AIK Innebandy (Rootsi)

Morten Talviste, Daniel Vaigur (vv) - KAIS Mora IF (Rootsi)

Peatreener: Risto Lall

Treenerid: Marko Saksing, Jari-Petri Anttila

Füsioterapeut: Kristel Oja

Eesti koondise esindaja: Katrin Kivirand