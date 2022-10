Triatlonilootus Rasva: noorte EM-i üheksas koht on päris hea tulemus

Gregor Rasva on triatlonitrenni teinud ainult viimased paar aastat, küll aga on noormees kolmeaastasest peale ujumistrennis käinud, millest triatloniga alustades tal enda sõnul ka vähemalt alguses suurt kasu oli. Kõik see on tänaseks kulmineerunud sellega, et septembrikuisel noorte EM-il Prantsusmaal sai ta üheksanda koha, kuid isu oli suuremgi, sest ujumise järel püsis ta esikuuikus.

"Kui ma oleksin saanud rattas eest ära, siis oleks mul olnud palju paremad võimalused pjedestaalile tõusta, aga üheksas koht 23-s pundis on siiski päris hea tulemus," rääkis Rasva.

Sel suvel on Rasva teinud mitmeid häid võistlusi, noppinud kõrgeid kohti Euroopa juunioride karikaetappidelt, kuid EM-i esikümnekohta hindab ise kõige kõrgemalt.

"See oligi minu selle hooaja põhiline eesmärk. Teised võistlused polnud nii suure kaaluga, sest olin enda viimases noorteklassis ja ma võistlesin seal endavanustega ja see oligi seal minu jaoks kõige tähtsam. Suutsin enda töö seal ära teha."

TriHards rühma treeneri Marko Alberti sõnul on noorukil vaja veel igas elemendis juurde panna, sest täiskasvanute klassis on konkurents kõvem. Lisaks on tal Alberti sõnul vaja arendada vaimset külge.

"See põhi, mis tal on all jalgpallitrennist, ujumistrennist, ja nüüd ka igasugust muud liikumist peale tehes on väga hea ja ta on suutnud ennast küllalt hästi avada juba esimese paari aasta jooksul. Võitjlejanärviga tal väga suurt muret ei ole, ta on selline vend, kes räägib hästi palju, aga siiamaani ei ole midagi öelda, kuna tulemused on järgi tulnud."

Treeningrühma ja Marko Alberti kohta jagub noorukil vaid kiidusõnu. "See rühm on minu jaoks põhimõtteliselt kõik, ilma TriHardsita ma poleks hakanud nii palju triatlonile keskenduma, sest ma olin väga pikalt ujuja. Marko Albert kutsus mind Trihardsiga trenni ja see on väga suureks inspiratsiooniks, sest ma saan treenida endast vanemate ja tugevamatega ning ma arvan, see tõstab minu taset väga palju."

Järgmise hooaja eesmärkide seas on Rasval juunioride MM, pikemas perspektiivis unistab ta aga olümpiast.