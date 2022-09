Noorte triatleetide segateatevõistkond sai EM-il läbi aegade parima koha

Eesti segateatevõistkonda kuulusid Gregor Rasva, Liis Kapten, Oskar Hein ja Etriin Etverk. Rasva tuli avavahetusest kuuendal positsioonil ajaga 18.01 ning seejärel suutis Kapten seda positsiooni hoida ajaga 21.08. Heinal kulus oma vahetuses aega 20.43, mille järel jätkas tiim 11. positsioonil. Koondise pesamuna Etverki ajaks mõõdeti 21.52 ja nii toodi segavõistkond üle finišijoone läbi aegade kõrgeimal positsioonil koguajaga 1:21.53.

"Mul on väga hea meel noorte saavutuse üle," ütles Eesti Triatloni saavutusspordi toimkonna juht Marko Albert. "Kõik tiimiliikmed panustasid oma maksimumi lähedase pingutusega ning see andiski kokku nii suurepärase esituse. Olime pikalt väga kõrges mängus sees ning lõppkoht on parim, mis siiani on saavutatud. Olümpiaala ja meie noorte võistkond on Euroopas 12 parema hulgas. See kõlab hästi meie jaoks juba suurepäraselt läinud noorte EM-i lõppakordiks."

Team Euroopas said väljas pool arvestust võistlusel kaasa teha ka eestlased Hanna-Liisa Värik ja Gert Martin Savitsch, kes sooritasid oma vahetused vastavalt aegadega 23.43 ja 21.16.

Euroopa meistritiitli teenis Prantsusmaa ajaga 1:18.17, edestades Suurbritanniat (1:18.59) ja Hispaaniat (1:19.38).