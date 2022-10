Rattasõbrast vormelistaar Bottas valutab keskkonna pärast südant

"Lapsena sõitsin igapäevaselt kooli rattaga, isegi kui sadas lund või vihma," rääkis Bottas kolmapäeval avaldatud intervjuus. "Minu jaoks oli see normaalne liikumisviis ja ma ei leidnud selles midagi keerulist. Harjusin ka märja ilmaga."

Soomlane hakkab järgmisel aastal Lahtis korraldama FNLD GRVL nime kandma hakkavat kruusasõitu. "Eelmisel aastal osalesin USA-s oma esimesel kruusavõistlusel. Suurem osa inimesi sõidavad mägi- või maanteerattaga, aga kruusasõit annab inimestele võimaluse veelgi enamat avastada," sõnas ta.

"Minu kireks on rattasõit, looduses viibimine ja hea kohv - kahtlemata pakume võistlusel väga head kohvi. Kruusasõitjate jaoks on üsna tavaline teha lõket ja näiteks küpsetada vahukomme, aga kuna üritame inimeste jaoks Soome looduse avastamist kättesaadavamaks teha, siis võib-olla pakume võistlusjärgset sauna või ujumisvõimalust."

Bottase kruusaarmastuse taga mängib kahtlemata suurt rolli tema Canyon-Srami eest sõitev elukaaslane Tiffany Cromwell, kes saavutas tänavustel kruusasõidu maailmameistrivõistlustel kuuenda koha. Küll soovib soomlane rattasõiduga aga juhtida ka inimeste tähelepanu alternatiivsetele liikumisviisidele - sealjuures olles omamoodi saadik spordialale, mille CO2-jalajälg on ka F1 rohepöörde järel jätkuvalt märkimisväärne.

"Kahtlemata olen Soomes näinud kliimamuutuse jälgi," rääkis Bottas. "Suvel ja talvel on ilmad ekstreemsemad, mõned kohad Soomes on muutunud väga tuuliseks - see ei olnud nii 20 aastat tagasi. F1-s on suur surve mõelda rohelisemalt. See võttis aega, aga lõpuks on inimesed hakanud seda tõsisemalt võtma. Üritan anda ka endast parima. Lõppude lõpuks on kõik lihtsate valikute taga: näiteks kas lähed poodi oma V8 auto või hoopis jalgrattaga? Väikesed asjad," tõdes Alfa Romeo sõitja.