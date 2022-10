Maailmameistriks kroonitud Agne Kiviselg: olen seitsmendas taevas

Tänavuse aasta Euroopa meister ja maailma jooksva edetabeli võitja Agne Kiviselg tuli maailmameistriks naiste bikiinifitnessi kategoorias kuni 169 cm.

"Tööd on rabatud rohkem kui seitse aastat igapäevaselt ja lihtsalt usutud, et ühel hetkel see kõik tuleb," lausus Kiviselg ERR-ile. "Kui tuli Euroopa meistri tiitel, siis oli tunne, et enam paremaks minna ei saa. Tuli maailmameistritiitel - olen seitsmendas taevas."

Lilija Utenko võitis bikiinifitnessi kategoorias kuni 166 cm nii juunioride kui ka täiskasvanute maailmameistritiitli. Lisaks krooniti Utenko ka juunioride bikiniinifitnessi absoluutvõitjaks.

Kokku teenis Eesti koondis maailmameistrivõistlustelt seitse medalit.