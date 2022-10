Tallinnas toimub Euroopa aasta parimate kergejõustiklaste auhinnagala

"Eks väikese riigina me maailmameistrivõistlusi ja Euroopa meistrivõistlusi, noh ma ei taha öelda korraldada ei saa, aga neid on meil väga keeruline korraldada, siis me üritame tähelepanu pöörata natuke sellistele väiksematele üritustele. Nagu eelmine aasta toimetasime juunioride ja alla 23-aastaste Euroopa meistrivõistlustega. Ja sel aastal siis sellise hooaja lõpuüritusega jälle, juba neljandat korda. See on meie jaoks suur au ja ma loodan, et me kanname välja selle," ütles Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi.

Kõigis neljas kategoorias on kokku kolm finalisti, teiste nominentide seas on oma tuleku kinnitanud Norra imejooksja Jakob Ingebrigtsen.

"Praeguse seisuga on kinnitanud oma tuleku parimatest naissportlase kandidaatidest Hollandi tõkkejooksja ja 400 meetri tõkkejooksja Femke Bol ja meestest Norra keskmaajooksja Jakob Ingebrigtsen. Samuti on tulemas tõusva tähe kandidaadid Mykolas Alekna, Elina Tzengko ja Angelina Topic. Kahjuks ei tule seitsmevõistleja Nafissatou Thiam ja veel ei ole selge, kas tuleb Armand Duplantis," ütles Teigamägi.

Tõusva tähe naiste kategoorias on kolme finalisti seas ka Eesti kõrgushüppaja, 17-aastane Karmen Bruus, kes tuli sel aastal U-20 vanuseklassi maailmameistriks.

"Tõusva tähe naiste kategoorias on tõesti kolm väga head ja tugevat kandidaati. Karmeni otsene konkurent võistlusrajal Angelina Topic ja Euroopa meistrivõistlustel täiskasvanute hulgas juba kuldmedali odaviskes võitnud kreeklane Elina Tzengko. See on huvipakkuv konkurents ja meidki huvitab, kes siis selles konkurentsis esimeseks osutub," lisas Teigamägi.

Auhinnagala otseülekannet saab laupäeval näha ETV2 kanalil algusega kell 19.30.