Sainz Jr alustab USA-s parimalt stardikohalt

Hooaja kolmanda kvalifikatsioonivõidu võtnud Sainz Jr edestas vaid 0,065 sekundiga tiimikaaslast Charles Leclerc'i. Paraku määrati monacolasele mootorivahetuse eest 10-kohaline karistus, mistõttu stardib pühapäevasele põhisõidule esireast hoopis MM-tiitli kindlustanud Max Verstappen (Red Bull; +0,092).

"Ma ei hakka salgama, et homme (pühapäeval - toim) on Red Bull endiselt favoriit. Aga me teeme kõik endast oleneva, et võit koju tuua," sõnas Sainz Jr pärast kvalifikatsiooni.

Verstappeni järel lõpetas paremuselt neljanda ajaga Sergio Perez (Red Bull; +0,289), kellele määrati viiekohaline karistus. Seega stardivad teisest reast esialgu viienda ja kuuenda koha teeninud Lewis Hamilton (Mercedes; +0,591) ja George Russell (Mercedes; +0,632). Erinevatel põhjustel kaotasid viis kohta ka Fernando Alonso (Alpine) ja Zhou Guanyu (Alfa Romeo).

USA GP põhisõidule antakse start pühapäeva õhtul kell 22.00.

Kvalifikatsiooni tulemused:

