TalTech/Tradehouse püsib Balti liigas liidrite kannul

Eesti võistkondade omavahelises duellis jagus pinget vaid kolmandasse geimi, kus kodusaalis mänginud Audentese SG/Noortekoondis leppis napi 23:25 kaotusega. Avageimis kogus koduvõistkond 19 ja teises üheksa punkti, mis tähendas TalTech/Tradehouse`i 3:0 (25:19, 25:9, 25:23) võitu. Külaliste punktid jagunesid ühtlaselt ja keegi kahekohalise tulemuseni ei jõudnud, resultatiivseimana kogus Maren Mõrd üheksa punkti. Marily Lass ja Kätriin Põld lisasid kaheksa punkti.

Üleplatsimängijaks tõusis Audentese SG/Noortekoondise Carmel Vares, kes lõpetas kohtumise 15 punktiga. TalTech/Tradehouse ületas Audentese SG/Noortekoondist kolmes peamises statistilises elemendis – rünnakul 41%-23%, blokipunktides 11:4 ja serviässade arvestuses 8:3. Pallingu vastuvõtul oli täpsem koduvõistkond (41%-38%).

Koduseinte toetust nautinud Tartu Ülikool/Bigbank võitis Riia Võrkpallikool/LU vastu neljast geimist ühe, tunnistades lätlannade 3:1 (25:15, 25:20, 22:25, 25:14) paremust. Ingris Suvi panustas tartlannade tulemusse 16 ja Laura Liisa Maiste kümme punkti. Tartu esindus jäi selgelt alla rünnakul (29%-42%), samuti oli ohtlikum lätlannade serv (külalised lõid 13 ässa ja võõrustajad kaheksa, mõlemale naiskonnale kogunes üheksa eksimust) ja parem blokk (blokipunktid 9:5).

Kodupubliku ees ei suutnud võitu võtta ka Barrus/Võru Võrkpalliklubi, kellele läks kirja 0:3 (15:25, 23:25, 19:25) kaotus. Seejuures juhtis Võru esindus teises geimis 23:21, kuid järgmised neli punkti kuulusid Riia Stradina Ülikool/MVSile. Võrulannade parim oli Salme Adeele Hollas, kelle arvele märgiti 11 punkti. Võru naiskonna rünnakuefektiivsus oli 30% ja Riia naiskonnal 49%.

Pühapäeval kell 13 on kodusaalis mängiva Tartu naiskonna vastaseks Riia Stradina Ülikool/MVS ja Võru esindusel samal ajal Riia Võrkpallikool/LU. Tartus toimuv mäng on otseülekandena nähtav SIIN. Täiseduga jätkav TalTech/Tradehouse hoiab üheksa punktiga kolmandat kohta, Audentese SG/Noortekoondis on viie punktiga viies ja Barrus/Võru Võrkpalliklubi kolme punktiga seitsmes. Tartu Ülikool/Bigbank punktiarvet avanud ei ole.