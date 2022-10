Eesti meistriks kroonitud Mõttus: see oli minu jaoks üks raskemaid sõite

Frank Aron Ragilo sai kohe võistluste alguses teistel eest ja hoidis tiitlikaitsja Rait Ärmi ning Markus Pajuri endast poole minuti kaugusel. Kuigi jälitajatel õnnestus vahepeal ka vahet vähendada, jättis Ragilo nad uuest selja taha ja võttis kindla võidu. Ärm leppis teise kohaga, Pajur kolmandaga.

"Plaan oli alguses proovida, kui ei saa teistest lahti, siis oleks hakanud juba taktikalist mängu mängima, aga üldplaanis oli sõit rahuldav. Vaatasin, et vahed tulid üsna lihtsalt, siis panin hoogu juurde ja kontrollisin kogu sõitu," rääkis Ragilo.

Ragilo sõnul oli rada võrdne Euroopa cyclo-crossi radadega, kiire ja soosis jõudu.

Naistest sai kindla võidu Mari-Liis Mõttus Elisabeth Ebrase ja Merili Sirveli ees. Pikalt teist kohta hoidnud Elina Tasane väsis lõpus ja leppis neljanda kohaga.

"Ma ütlen ausalt, see oli üks raskemaid cyclosõite, mis mul on olnud. Kohe algusest peale ei saanud jalga käima ja samamoodi õhk ka ei käinud läbi, seekord tuli üpriski raskelt. Isegi imestan, et see vahe lõpuks kärises nii pikaks," tõdes Mõttus.

M16 klassis võidutsesid Ron Rooni (27.48), Riko Tammepuu (27.48) ja Sebastian Suppi (29.43). Sama vanade neidude hulgas jõudsid esikolmikusse Maribel Rannala (33.02), Mairit Kaarjärv (33.33) ja Loore Lemloch (34.11). Meesjuunioride seas olid parimad Markus Mäeuibo (40.55), Martti Lenzius (41.19) ja Oliver Mätik (41.29), naisjuunioride hulgas aga Karolin Surva (49.07), Eliise Kivistu (50.50) ja Natali Nora Nigul (51.07).

MSen1 klassi kiireimad olid Sten Kask (42.13), Kaspar Neemesto (43.38) ja Raiko Kaldoja (44.11), MSen2 klassis Caspar Austa (42.00), Magnus Kuresmann (42.01) ja Andre Kull (43.21), MSen4 klassis Tarmo Neemela (30.42), Aimar Pedari (31.02) ja Priit Randpõld (31.16), MSen5 klassis Alar Reiska (32.00), Jüri Suluste (37.06) ja Ardu Ernits (50.00), NSen1 klassis Tatjana Dobolina (50.21) ja Sille Puhu (50.39) ning NSen2 klassis Maris Kaarjärv (50.54), Agnes Kukk ja Tea Lang.