Arsenal alistas Saka väravast Leedsi, Bamford eksis penaltil

35. minutil lõi Bukayo Saka mängu ainsa värava. 64. minutil oli Leedsil hea võimalus mänguseis viigistada, kuid Patrick Bamford eksis penaltil. Arsenal teenis võiduga kolm punkti ja meeskond jätkab liigatabelis liidrina.

Manchester United ei suutnud Newcastle'i vastu viigist enamat ning teenis tabelisse juurde ühe punkti. Algkoosseisus sai platsile ka Cristiano Ronaldo, kes 72. minutil Marcus Rashfordi vastu välja vahetati.

Londoni Chelsea alistas Mason Mounti kahest tabamusest 2:0 Aston Villa. Mount tegi skoori 6. ja 65. minutil.

Southampton ja West Ham United mängisid 1:1 viiki. Väravate eest hoolitsesid Romain Perraud (Southampton) ja Declan Rice (West Ham).

Liigatabelis jätkab Arsenal liidrina, olles kümnest mängust võitnud üheksa. 27 punktiga juhitakse mängu vähem pidanud Manchester City ees nelja punktiga.

Chelsea hoiab neljandat kohta 19 punktiga. Manchester United jääb Chelseast maha kolme punktiga ning on viiendal positsioonil. West Ham United on 11. kohal 11 punktiga ning Southampton on 18. kohal kaheksa punktiga.