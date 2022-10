Salah lõi värava ning City sai liigas hooaja esimese kaotuse

Mängu ainsa tabamuse eest hoolitses Mohamed Salah, kes tegi skoori 76. mänguminutil. Märkimisväärne on see, et väravasöödu andis talle väravavaht Alisson Becker.

Cityl oli kasutada karistuslöök, kuid pall lendas otse Alissoni kätte. Seejärel andis brasiillasest väravavaht pika söödu ette Salah suunas, kes selle edukalt omaks võttis ja City väravasse toimetas.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp teenis mängu lõpus ka punase kaardi, kui ta avaldas kohtuniku suunas pahameelt, et tema meeskonnale karistuslööki ei antud.

Liverpool on liigatabelis 8. kohal 13 punktiga. City on teisel kohal ning jääb Arsenalist nelja punkti kaugusele. City on kümnest mängust võitnud seitse ja kaotanud ühe.