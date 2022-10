ManU alistas kindlalt Tottenhami, Liverpool sai liigas teise võidu järjest

Pühapäeval võitis Liverpool 1:0 Manchester Cityt. Kolm päeva hiljem alistati Darwin Nunezi tabamusest West Ham United. Liigas on see klubile teine järjestikune võit. Kui lisada juurde ka Meistrite liigas saadud 7:1 võit Rangersi üle, siis on tegemist kolmanda järjestikuse võiduga.

Manchester United alistas kodustaadionil 2:0 Tottenham Hotspuri. Esimesel poolajal väravaid ei löödud. 47. minutil tegi skoori Fred ning 69. mänguminutil oli täpne Bruno Fernandes. ManU jaoks oli tegu selle hooaja ühe parema mänguga. Kohtumise jooksul tegid nad lausa 18 pealelööki, millest kümme läksid Tottenhami väravaraamidesse. Tottenham suutis teha viis pealelööki, millest kolm läksid väravast mööda.

Londoni Chelsea ei suutnud Brentfordiga 0:0 viigist enamat. Newcastle United sai 1:0 jagu Evertonist. Ainsa värava eest hoolitses Miguel Almiron. Tasub mainida, et Newcastle on meeskond, kes on esimese kümne vooru järel lasknud endale lüüa kõige vähem väravaid - üheksa.

Liigatabelis on Liverpool 16 punktiga seitsmendal kohal ning ManU hoiab 19 punktiga viiendat kohta. Tottenham on 23 punktiga kolmandal kohal, kuid neil on ka üks mäng rohkem peetud. Chelsea paikneb 20 punktiga neljandal positsioonil. Newcastle on 18 punktiga kuuendal kohal.