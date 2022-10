Klettenberg: hobune hüppas hästi ja mu enda sõit tuli hästi välja

Tallinn International Horse Show takistussõidu maailmakarika etapp, ümberhüpetega parkuur kõrgusel 150 cm kujunes raskeks ja põnevaks võistluseks. Järjest pudenesid takistused ja ümberhüpetele jõudis lõpuks ainult kaks sportlast, leedulane Nerijus Sipaila hobusega Charalambos JU ja Soome sportlane Janna Jensen hobusel Hamont. Ümberhüpetel eksis Sipaila kahel takistusel, Jensen ja Hamont tegid aga puhta sõidu ja võtsid võidud.

"Minu hobuse puhul oli ehk täna keeruline see, et ta tahab nii palju saavutada ja on tulise loomusega väike hobune, kes reageerib väga teravalt ja on kiire liikumisega," ütles takistussõidus MK-etapil esikoha saanud Janna Jensen.

"Sisehallis võisteldes tulevad need tõkked väga kiiresti ja see nõuab ratsutajalt külma pead, et hobust kannatlikkusele sundida kuni takistuse ületamiseni. Kiirus on kindlasti meie nõrgim külg," lisas Jensen.

Kiirus sai saatuslikuks parima eestlasena kolmandal kohal lõpetanud Gunnar Klettenbergile, kes tegi hobusel Hunter samuti puhta sõidu, kuid sai kaks karistuspunkti aja ületamise eest.

"Ma ei olnud üldse pettunud tegelikult, ma olin väga õnnelik. Mu hobune hüppas hästi ja mu enda sõit tuli hästi välja, nii et see kaks karistuspunkti aja eest... tegelikult ma tahtsin ühe saada, aga tuli üks juurde," sõnas MK-etapil kolmanda koha saanud Gunnar Klettenberg.

Rada oli keeruline ja puhtaid sõitjaid oli vähe ning väga paljud takistused tulid maha. Näiteks viimasel kolmel Horse Showl on ümberhüpetele jõudnud neli kuni kuus hobust.

"Rajameister oli üles ehitanud päris tehnilise raja, tagasipööretega. Kõige raskemad tõkked olid kümnes, see kõrge lattaed ja süsteemi esimene okser, mis oli päris suur okser seal. Ja kindlasti see viimane tõke, mis läheb siit sissekäigust eemale ja hobused tahavad juba koju tulla ja veel tagasipööre - need olid kolm kõige raskemat kohta seal," lisas Klettenberg.

Esikuuikusse jõudis eestlastest veel Susan Kaleta hobusel Hudson Hornet.