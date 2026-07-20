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Tartu GP peavõidu võttis Gunnar Klettenberg

Ratsasport
Gunnar Klettenberg
Gunnar Klettenberg Autor/allikas: Celin Lannusalu
Ratsasport

Möödunud nädalavahetusel peeti Tartus Ihaste Ratsakeskuses maha kolm päeva väldanud takistussõiduvõistlus Tartu Grand Prix. Peavõidu teenis Gunnar Klettenberg.

Kõige rohkem starte tehti reedesel võistluspäeval, kuid traditsiooniliselt toimusid kõige olulisemad sündmused pühapäeval, mis päädis 140cm kõrguste takistustega Grand Prix klassiga. Rahvusvaheline rajameister Ivo Mikelsons Lätist ütles sõidueelses intervjuus, et rada on arvestatava tehnilisuse astmega ning heaks viimaseks treeninguks alanud nädalal Incukalnsis (Läti) toimuvaks MK-etapiks, kus mitmedki Tartus võistelnud sportlased osalevad.

Tartu Grand Prix ümberhüpetele jõudsid kolm võistluspaari. Esimesena startinud Taisi Viire tegi hobusega Igol de Chantepie von Seeder puhta soorituse, visates sellega kogenenud konkurentidele korraliku kinda. Teisena startinud Tiit Kivisild hobusega Contra TT tegi enam kui viis sekundit kiirema tulemuse, kuid üks pudenenud latt jättis liidriks Taisi. Seejärel näitas oma klassi ülikogenud Gunnar Klettenberg, kui oli hobusega Esprit du Buisson Z puhas ning senisest liidrist kiirem. Nii kujuneski esikolmikuks Klettenberg-Viire-Kivisild.

Ihaste on tuntud muuhulgas kolmevõistluslembese ratsakeskusena ja seetõttu on juba aastaid korraldatud krossisugemetega takistussõitu ehk Derbyt ning erandiks ei olnud tänavunegi aasta. Derby on tavapärasest takistussõidu klassis pea kaks korda suurema hüpete arvuga sõit, kus tavapärastele takistustele on lisatud maastikutakistusi ning distants jääb kilomeetri ümbrusesse.

Derby klassid olid kavas nii algajatele – 50cm ja 80cm – kui ka kogenenumatele. Põhiklassis oli kõrguseks 115cm ja selle võitis Erkki Hõim hobusega Roleks. Teise ja kolmanda koha võtsid samuti kolmevõistlejad, kui teisena lõpetas Berit Tilk hobusega Secret vd Witte Driesendijk ning kolmas oli valitsev Eesti meister kolmevõistluses Ervi Kaasiku hobusega Cendorial.

Lõuna-Eesti regiooni suurimat takistussõiduvõistlust kolmandat aastat korraldanud Ihaste Ratsakeskuse juhataja Enno Pille leidis, ei kuigi ootused sportlaste osalemise arvukuse suhtes olid veidi suuremad, võib toimunud sündmusega rahule jääda.

"Üks olulisi motivatoreid, miks me taolise mastaabiga võistlust korraldame, on soov tuua tõsisem sport meie õuele, et ratsakooli õpilased saaksid oma silmaga kodutallis näha korralikku taset meie tippsõitjate esituses, mis loodetavasti motiveerib neid end arendama üha lähemale tipptasemele," ütles Pille.

Kõik Ihaste võistluse tulemused leiab SIIT.

Toimetaja: Henrik Laever

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