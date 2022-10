Fosti: maraton on paras kannatuste rada, aga ise olen selle tee valinud

Tartu Linnamaratoni üritused tõid kolmele erinevale distantsile jooksma ühtekokku ligemale kolm tuhat inimest, neist ligi 450 võtsid ette maratoni 42-kilomeetrise distantsi. Võidu ja uue rajarekordi mõtetega läks starti Roman Fosti, kes liikus kohe esimestel kilomeetritel konkurentidel eest ära ja kasvatas peagi edu jälitajate ees paarile minutile. Fosti läbis lõpuks enamuse maratonist uhkes üksinduses, lõpetades ajaga kaks tundi 26 minutit ja 17 sekundit. See aeg on ligi kahe minuti võrra parem Raivo Alla poolt kuus aastat tagasi joostud rajarekordist. Fosti tunnistas, et lõpp läks ka raskeks.

"Maraton algab, nagu ikka, 30. kilomeetrist ja see on paras kannatuste rada. Aga ise olen selle tee valinud ja ega see teebki tugevamaks, kui suudad vastu pidada," rääkis Fosti.

Fosti järel liikunud grupist lõpetas teisena ligi neljaminutilise kaotusega võitjale Bert Tippi, Aleksandr Kulešov kaotas kolmandana 4.49. Võitjaks tulnud Fosti plaanib viimase suure maratoni joosta järgmisel sügisel Tallinnas.

"See jääks selliseks tõsiseks viimaseks, kus püüaksin ikkagi veel alla 2:20 joosta," tõdes Fosti. "Selleks tuleb jalad paremasse konditsiooni saada. Pärast seda hakkan maratone nautima, ei pea enam niipalju kella vaatama."

Naistest võitis Tartus neljandat aastat järjest Kadiliis Kuiv, kes sai pikalt joosta meestega ühes grupis ja kes parandas Tartu Linnamaratoni senist enda nimel olnud rajarekordit üle kolme minuti. Kuiv lõpetas ajaga kaks tundi, 47 minutit ja 16 sekundit.

"Tean, et see on uus rajarekord, see on ka minu enda isiklik rekord - mõlemad ühe hoobiga," sõnas Kuiv. Tegelikult tundus alguses ilm üsna külm - sooja oli 2-3 kraadi. Esialgu kartsin, et võtab lihased täitsa kinni, aga kusagil poolel maal tekkis uus hingamine ja siis hakkasin juba finišit ootama."